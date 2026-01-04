ASUS presenta la nuova generazione di monitor ROG OLED: più veloci, più luminosi, più precisi

ASUS rinnova in modo significativo la sua gamma di monitor ROG OLED presentando una nuova generazione di modelli pensati per i gamer più esigenti. Le novità riguardano tre diagonali chiave: 34", 27" e 32" e introducono tecnologie di pannello avanzate come i nuovi RGB Stripe Pixel OLED, il Tandem OLED e l'evoluzione del QD-OLED con BlackShield Film.
I protagonisti dell'offerta ultrawide sono i nuovi ROG Swift OLED PG34WCDN e ROG Strix OLED XG34WCDMS, entrambi da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440×1440) e curvatura 1800R. Questi monitor adottano i pannelli QD-OLED di quinta generazione Samsung con tecnologia RGB Stripe Pixel, che migliora la nitidezza del testo e la precisione dell'immagine
Ulteriori dettagli tecnici sui nuovi monitor ASUS
Il modello Swift raggiunge una frequenza di aggiornamento di 360 Hz con tempo di risposta di 0,03 ms, mentre la variante Strix si ferma a 280 Hz.
Il nuovo ROG BlackShield Film aumenta la resistenza ai graffi di 2,5 volte e migliora i livelli del nero fino al 40%. Sul fronte connettività, il PG34WCDN offre DisplayPort 2.1 UHBR20 a 80 Gbps e USB-C con Power Delivery da 90 W, mentre l'XG34WCDMS utilizza DP 1.4, HDMI 2.1 e USB-C da 15 W.
La vera innovazione tecnologica arriva con il ROG Swift OLED PG27UCWM, un 27 pollici basato su Tandem RGB OLED. Questo pannello garantisce un volume colore superiore del 27% e una luminanza HDR più elevata. Il monitor supporta una modalità duale estremamente flessibile: 4K a 240 Hz per la massima qualità visiva oppure Full HD a 480 Hz per l'eSport competitivo.
Il monitor ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 chiude la lineup
Chiude la lineup il ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, un 32 pollici 4K QD-OLED a 240 Hz che perfeziona un design già apprezzato. L'introduzione del BlackShield Film migliora ulteriormente contrasto e leggibilità del testo.
Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 500 True Black e integra DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C con alimentazione da 90 W, oltre alle funzioni OLED Care Pro con sensore di prossimità. Con questa nuova generazione, ASUS consolida la leadership nel segmento dei monitor OLED gaming.