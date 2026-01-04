ASUS presenta la nuova generazione di monitor ROG OLED: più veloci, più luminosi, più precisi

ASUS rinnova in modo significativo la sua gamma di monitor ROG OLED presentando una nuova generazione di modelli pensati per i gamer più esigenti. Le novità riguardano tre diagonali chiave: 34", 27" e 32" e introducono tecnologie di pannello avanzate come i nuovi RGB Stripe Pixel OLED, il Tandem OLED e l'evoluzione del QD-OLED con BlackShield Film.

I protagonisti dell'offerta ultrawide sono i nuovi ROG Swift OLED PG34WCDN e ROG Strix OLED XG34WCDMS, entrambi da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440×1440) e curvatura 1800R. Questi monitor adottano i pannelli QD-OLED di quinta generazione Samsung con tecnologia RGB Stripe Pixel, che migliora la nitidezza del testo e la precisione dell'immagine