Un trailer ai The Game Awards costa 6.000 dollari al secondo, alcun giochi candidati non possono permetterselo

Quanto costa pubblicare un trailer ai The Game Awards 2025 ? Circa 6.000 dollari al secondo , stando a un nuovo report di Kotaku, che ha esaminato come in mezzo alla crisi dell'industria, l'evento di Keighley prosperi sempre più. Il prezzo è così elevato che alcuni degli studi con giochi nominati per i premi non possono permettersi dei trailer e spesso hanno difficoltà anche a partecipare.

Soldi, soldi, soldi

Il pezzo ripercorre l'evoluzione dei Game Awards dal 2012 a oggi, mostrando come l'industria dei videogiochi sia profondamente cambiata. All'epoca di Dishonored, gli sviluppatori Harvey Smith e Raphael Colantonio hanno raccontato di aver vissuto l'esperienza come qualcosa di emozionante e quasi "hollywoodiano", con grandi celebrità, budget elevati e premi molto sentiti. Oggi il settore è segnato da licenziamenti, chiusure di studi, fusioni e un crescente ricorso all'IA generativa; anche l'evento di Geoff Keighley si è trasformato: meno glamour, più streaming, e uno sbilanciamento verso trailer e annunci che attirano pubblico, spesso a scapito del riconoscimento ai creatori.

Geoff Keighley in 3D

L'evento, secondo Kotaku, ha anche diversi problemi strutturali: gli studi nominati ricevono solo due biglietti gratuiti, mentre chi vuole partecipare deve spesso acquistare altri biglietti, presi dalla stessa quota destinata al pubblico. Alcuni sviluppatori di giochi candidati spendono centinaia di dollari per poter presenziare alla "notte più importante del gaming", mentre altri ricorrono al programma dei seat fillers pur di entrare.

Nel frattempo, i publisher pagano cifre altissime per mostrare trailer: fino a 450.000 dollari per 60 secondi, oltre un milione per tre minuti. Chiaramente si tratta di somme fuori dalla portata di molti, una situazione che va in contrasto con la natura stessa della serata, che vorrebbe essere uan celebrazione dell'industria dei videogiochi a tutto tondo.

Secondo Kotaku, invece, questa situazione crea una divario ben visibile tra i grandi studi, unici in grado di finanziare l'evento, e gli sviluppatori più piccoli, spesso indipendenti, che fanno fatica persino a permettersi un biglietto extra. In questo senso, viene fatto il confronto con premi come i BAFTA o i Game Developers' Choice Awards, che offrono un'esperienza più rispettosa del lavoro creativo, risultando accessibili a tutti i livelli, senza derive "classiste".