Wario World per Gamecube è stato aggiunto a Nintendo Switch Online

Nintendo ha annunciato l'aggiunta di un altro gioco per Gamecube al catalogo Classic di Nintendo Switch Online . Si tratta di Wario World , un plaform game con elementi action sviluppato da Treasure e lanciato sulla console cubica nell'ormai lontano 2003.

Wario nei guai

Wario World si apre con Wario che se la sta spassando nel suo nuovo castello, pieno dei tesori accumulati nelle sue passate imprese. Ma tra l'oro e i gioielli, un'oscura gemma nera si desta all'improvviso e prende il controllo della fortezza. In un attimo, trasforma gli averi di Wario in creature ostili e divide il castello in quattro mondi, ognuno formato da due livelli e un boss. Una zona centrale funge da hub da cui accedere alle varie aree.

Per riprendersi ciò che è suo, Wario deve addentrarsi nelle regioni contaminate dalla gemma nera, recuperando i suoi tesori e liberando i folletti imprigionati. Solo così potrà ottenere la chiave necessaria a raggiungere la gemma stessa e porre fine alla sua maledizione.

I giochi Gamecube sono giocabili solo su Nintendo Switch 2 e richiedono l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, che costa 3,34 euro al mese o 39,99 euro l'anno. Gli abbonati di fascia superiore ricevono, oltre ai titoli per la console cubica, anche quelli per Game Boy Advance e Nintendo 64, più dei contenuti esclusivi per giochi come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons.