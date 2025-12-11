L'autore di Braid e The Witness farà un annuncio ai The Game Awards 2025

Considerando che è dal 2016 che non lancia nuovi giochi, a parte per le conversioni di The Witness e le riedizioni di Braid , si tratta di una notizia che farà sicuramente felici quelli che apprezzano il suo lavoro.

Jonathan Blow , autore dei capolavori Braid e The Witness , sta finalmente per annunciare un nuovo gioco. Lo farà in occasione dei The Game Awards 2025 , quindi all'1:30, ora italiana, della notta tra l'11 e il 12 dicembre.

Il video con l'annuncio

L'annuncio è stato dato con un video, nemmeno tanto breve, pubblicato sul canale YouTube di Blow, in cui ha raccontato di come il suo studio di sviluppo, Thekla, abbia lavorato a diversi progetti in tutti questi anni.

Per chi se lo stesse chiedendo, non ha fornito dettagli sul nuovo titolo, spiegando soltanto che "se lavori 9 o 10 anni su qualcosa, puoi realizzare qualcosa di davvero ottimo, migliore di ciò che credevi all'inizio", il che ci fa capire che il ciclo di sviluppo è stato davvero lungo.

Quindi ha ribadito di non poter dire niente di specifico perché il filmato è solo l'annuncio dell'annuncio, rimandando all'evento di Keighley per saperne di più.

L'unica cosa che ha voluto chiarire è che non si tratta di un gioco in cui si combattono mostri che provengono dall'inferno. Ha anche spiegato che sarà presente alla serata. In effetti ha passato più di tre minuti a dire che non può dire niente e che fornirà tutti i dettagli post annuncio. Del resto non ci si poteva aspettare altro da Jonathan Blow.

Di nostro, possiamo ipotizzare che sia un qualche puzzle game, come lo erano i due giochi precedenti. Considerando che sono considerati tra i vertici raggiunti dal genere, non riusciamo a non essere eccitati per la novità.