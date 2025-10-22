2

Luigi's Mansion arriva a spaventarvi su Nintendo Switch Online: ecco la data di uscita

Il classico Luigi's Mansion è pronto a tornare in versione Gamecube tramite Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: vediamo la data di uscita di questo gioco retro.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/10/2025
Luigi in Luigi's Mansion

Nintendo Switch Online si espande sempre, pian piano, e ora è il turno di un gioco perfettamente in tema con il periodo pauroso di Halloween: parliamo di Luigi's Mansion, il classico del Game Cube in arrivo sul servizio in abbonamento della compagnia di Kyoto.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online dà accesso ai titoli NES, Super NES e Game Boy, mentre con la versione Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo abbiamo accesso anche ai giochi per GameCube, Game Boy Advance, SEGA Mega Drive e Nintendo 64, oltre a dei bonus aggiuntivi come espansioni e upgrade di giochi.

Se volete accedere quindi a Luigi's Mansion, dovete essere abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

La data di uscita di Luigi's Mansion su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Luigi's Mansion su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo sarà disponibile dal 30 ottobre 2025, come era forse facile intuire. In questo gioco vestiamo i panni di Luigi che deve liberare dai fantasmi un luogo infestato, usando un aspirapolvere speciale.

Luigi's Mansion ricevette una nuova versione per Nintendo 3DS ed è poi arrivato anche su Nintendo Switch. Anche il seguito è apparso sulle console più recenti con una remaster HD, mentre il terzo capitolo del 2019 è arrivato direttamente su Nintendo Switch.

Diteci, cosa ne pensate di questa aggiunta? Vi interessa? Ricordiamo anche che il Virtual Boy arriva su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, con un accessorio dedicato.

