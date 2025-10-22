Luigi's Mansion arriva a spaventarvi su Nintendo Switch Online: ecco la data di uscita

Nintendo Switch Online si espande sempre, pian piano, e ora è il turno di un gioco perfettamente in tema con il periodo pauroso di Halloween: parliamo di Luigi's Mansion, il classico del Game Cube in arrivo sul servizio in abbonamento della compagnia di Kyoto.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online dà accesso ai titoli NES, Super NES e Game Boy, mentre con la versione Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo abbiamo accesso anche ai giochi per GameCube, Game Boy Advance, SEGA Mega Drive e Nintendo 64, oltre a dei bonus aggiuntivi come espansioni e upgrade di giochi.

Se volete accedere quindi a Luigi's Mansion, dovete essere abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.