Il Virtual Boy arriva su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, con un accessorio dedicato

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato annunciato che il catalogo dei giochi classici compresi nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo sarà presto arricchito da ben 14 giochi per Virtual Boy , tra i quali Mario's Tennis, Galactic Pinball, Teleroboxer. Per chi non la ricordasse, si tratta probabilmente della più sfortunata console di Nintendo, per quanto una delle più innovative, visto che era basata sulla realtà virtuale.

L'accessorio speciale

La parte più interessante, è che i giochi saranno fruibili sia su Nintendo Switch, sia su Nintedo Switch 2, grazie a un apparecchio speciale che ospiterà la console e consentirà di replicare l'esperienza del Virtual Boy originale.

In realtà gli accessori saranno due, uno in plastica e uno in cartone.

Giochi e accessori saranno disponibili a partire dal 17 febbraio 2026, ma le prenotazioni saranno aperte più tardi nella giornata di oggi.