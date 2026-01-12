I Voucher Nintendo presto non potranno più essere acquistati, ricordiamo la data di chiusura

Non è una notizia nuova: Nintendo aveva già comunicato la scadenza finale per la sua particolare iniziativa promozionale diversi mesi fa, ma viene ricordata in questi giorni probabilmente come ultimo avviso poco prima dell'arrivo di tale scadenza, che avverrà alla fine di questo mese.

Nintendo ha inviato un nuovo avviso per ricordare ancora la data di chiusura finale per i Voucher Nintendo , che non potranno più essere acquistati dopo il 30 gennaio 2026 , ultimo giorno in cui questi saranno disponibili sulla piattaforma online.

Una buona iniziativa volge al termine

I Voucher Nintendo sono (o meglio erano) un sistema piuttosto conveniente per risparmiare qualcosa sull'acquisto dei giochi, riservato esclusivamente agli abbonati di Nintendo Switch Online e rimasto legato ai titoli per Switch 1.



Al prezzo di 99€, gli abbonati possono ottenere due voucher che valgono per l'acquisto di due giochi: considerando che il prezzo di questi al lancio solitamente è più alto di 50€, è chiaro che l'utilizzo di questo sistema comporta un certo risparmio.

I Voucher hanno una scadenza: devono essere spesi entro un anno dall'acquisto, dunque nel caso non abbiate mai utilizzato il sistema e vogliate procedere all'acquisto di una coppia entro il 30 gennaio, tenete presente che vanno utilizzati entro un anno, dunque gli ultimi acquisti saranno possibili fino a gennaio 2027.

Nintendo ha deciso, per il momento, di non rinnovare l'iniziativa con il lancio di Nintendo Switch 2, dunque i Voucher possono essere usati solo per i prodotti che non sono esclusivamente legati a tale console. È possibile che decida comunque di proporre qualcosa del genere anche per la nuova macchina, ma nel caso potrebbe emergere una revisione dei prezzi.