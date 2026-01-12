Icarus ha 5 anni, ma ha venduto quasi un milione di copie durante i saldi invernali di Steam

I saldi di Steam sono noti per consentire di fare grossi affari. È noto anche che i giochi vendano molto bene durante i periodi di sconti, ma uno in particolare ha venduto quasi un milione di copie durante gli ultimi saldi invernali della piattaforma, attivi dal 18 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. Si tratta di Icarus , survival PvE dello studio neozelandese RocketWerkz, pubblicato per la prima volta nel dicembre 2021. Va detto cher era scontato del 90% e poteva essere acquistato per 3,39 euro invece di 32,99 euro.

Un grande successo

Il fondatore di RocketWerkz, nonché autore di Dayz, Dean Hall, ha svelato quante copie di Icarus sono state vendute durante il periodo dei saldi: ben 984.000 copie del gioco base. Inoltre, i DLC del gioco, che includono due espansioni e un pacchetto "animali domestici", hanno totalizzato altre 243.000 unità vendute.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Durante i Saldi Invernali di Steam, ICARUS ha venduto poco meno di un milione di nuove copie del gioco base (984k). Abbiamo anche venduto un quarto di milione di unità DLC (243k)." Ha scritto precisamente Hall. Va detto che le vendite hanno fatto aumentare anche i giocatori attivi.

Secondo SteamDB, il gioco ha registrato un picco massiccio di giocatori nel dicembre 2025, con un massimo di 44.120 giocatori simultanei (rispetto ai 9.076 di novembre). Si tratta del numero più alto di giocatori contemporanei dal mese di lancio del gioco, nel dicembre 2021.