Icarus: la beta del gioco del creatore di DayZ inizia domani, ecco cosa contiene

Domani - 28 agosto 2021 - inizierà la beta chiusa di Icarus, il nuovo gioco del creatore di DayZ. Precisamente, l'orario di inizio per noi italiani è 02:00 del mattino. La beta si concluderà il 30 agosto alle 11.30 del mattino italiano. L'accesso è consentito unicamente a chi ha pre-acquistato il gioco.

La beta chiusa di Icarus includerà un'ambientazione boschiva all'interno della quale sarà possibile cacciare animali, creare una propria base e scoprire diversi biomi della foresta. Ricordiamo che è un gioco di sopravvivenza che ci porta in un lontano pianeta dove vari astronauti si stanno radunando per raccogliere delle risorse speciali e portarle su una stazione spaziale che orbita attorno al pianeta.

Icarus

Icarus sarà disponibile a partire dal 20 novembre 2021. La versione base del gioco costa 24.99 euro (con un 10% di sconto per il pre-ordine). Ci sarà anche una versione Deluxe che costerà 84.99 euro (anche questa con un 10% di sconto). Entrambe le versioni danno accesso alla beta chiusa e al primo capitolo di Icarus: First Cohort. La versione deluxe include anche due DLC (in uscita più avanti): New Frontiers e Dangerous Horizons. Inoltre, include due bonus in-game (bonus XP e una tuta speciale), oltre a due mappe persistenti con un bioma artico e uno boschivo.

Icarus doveva inizialmente essere free to play, ma lo sviluppatore ha cambiato il modello di vendita mesi fa.