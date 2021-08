DokeV, l'anteprima di uno spettacolare gioco d'azione che strizza l'occhio a Pokémon

Di sicuro potremo convocarli al nostro fianco durante i combattimenti in tempo reale contro altri esserini - Dokebi malvagi, forse? - e boss di enormi dimensioni che metteranno alla prova i nostri riflessi e le nostre armi. Il trailer mostra un arsenale fatto di martelli giganti, pistole ad acqua, bombe, aspirapolveri e altro ancora. La nostra ipotesi è che alcune abilità o attacchi dipendano dal Dokebi che ci accompagna: in una scena vediamo il giocatore usare lo stesso cappellino che porta in testa il Dokebi felino accanto a lui per rovesciare sui nemici un torrente di carte da gioco. Bizzarro!

Nel gioco impersoneremo un ragazzino che in qualche modo riesce a vedere i Dokebi, forse grazie agli occhiali che inforcava nel trailer del 2019, e il nostro obiettivo sarà semplicemente quello di esplorare il mondo di gioco, trovare questi strampalati esseri folkloristici e collezionarli. Non sappiamo ancora come funzioni questa meccanica: in qualche scena del trailer vediamo i Dokebi scomparire, risucchiati dentro strani accessori che sembrano le trappole degli Acchiappafantasmi, ma è chiaro che DokeV somigli più a Yokai Watch di Level-5 che al franchise Game Freak/Nintendo.

Rispetto a quando è stato annunciato nel 2019, DokeV è cambiato. Inizialmente pensato come un MMO, e lo dimostrava anche il primo trailer, il gioco è adesso diventato un'avventura single player: sono stati proprio i ragazzi di Pearl Abyss a confermarlo, ma si sono ben guardati dallo smentire o confermare qualche altra forma di modalità multigiocatore . Sangyoung Kim, Lead Producer di DokeV, ha affermato che "sebbene il gioco sia ancora in fase di sviluppo, il team è fiero di quanto mostrato attraverso il trailer e confida di riuscire a superare persino le più rosee aspettative dei giocatori". Il che sicuramente promette bene, anche perché il trailer è talmente montato ad arte che non può non far venire voglia di giocare.

Giocare con stile

DokeV, scontro con un boss

C'è da dire che questo nuovo trailer ha mostrato parecchie scene d'azione e combattimento, ma è sembrato soffermarsi soprattutto sulla vastità del mondo di gioco e sui mezzi che ci permetteranno di esplorarlo. DokeV è ambientato in una gigantesca città che abbraccia una pletora di scenari e situazioni diverse, perciò i ragazzi di Pearl Abyss hanno implementato altrettanti metodi per spostarsi. Si va dagli skateboard e i pattini a rotelle, che consentono persino di eseguire spettacolari acrobazie in aria, a mezzi più comuni come automobiline in miniatura e moto acquatiche. Esiste poi la possibilità di materializzare al volo altri strumenti magici, come l'ombrello che permette di planare e una specie di laccio che ricorda tantissimo l'Insetto filo di Monster Hunter Rise e sembra persino funzionare alla medesima maniera. Combinando abilità e mezzi di trasporto, il giocatore può letteralmente dominare lo spazio aperto in cui si svolge l'avventura.

Questa libertà di movimento, tra l'altro, è una parte integrante del gameplay e del sistema di combattimento, che ancora non è stato spiegato nel dettaglio. Il trailer suggerisce che dovremo inventarci alcune combinazioni di abilità per raggiungere un Dokebi che vola nel cielo, per esempio, e che potremo sfruttare la dinamicità degli spostamenti per affrontare i nemici più potenti e schivare i loro attacchi mentre cerchiamo un punto debole o un'apertura per attaccare.

DokeV, ci saranno molte attività secondarie come la pesca

La creatività negli spostamenti e nel modo in cui si desidera esplorare il mondo sembrerebbe andare a braccetto con una gran varietà di attività secondarie. Nel trailer abbiamo visto che si può pescare, piantare statuette decorative e giocare con aquiloni e lanterne volanti. Inoltre, sembra che avrà un ruolo importante anche il look del nostro personaggio, che potremo personalizzare grazie a decine e decine di indumenti e accessori. È possibile che alcuni di essi offrano abilità specifiche, ma per ora tutto resta molto nebuloso.

DokeV, un suggestivo scorcio del mondo di gioco

Quel che è invece sotto gli occhi di tutti, è la bellezza di questo mondo e l'abilità con cui i ragazzi di Pearl Abyss lo hanno infarcito di effettistiche, particellari e shader di prima categoria. Il colpo d'occhio è magnifico, sebbene un po' plasticoso: i personaggi a prima vista sembrano dei dettagliatissimi bambolotti, ma i panorami sfiorano il fotorealismo e il fur shading sui modelli dei Dokebi li rende pressoché indistinguibili dai mostri che abbiamo visto nel film live action Detective Pikachu.

Ci ha veramente colpito, però, la complessità visiva di alcune sequenze di gioco in cui il personaggio si ritrova a combattere tra cicloni di vento, nuvole volumetriche che si sollevano tutt'intorno, scariche elettriche che producono scintille e molto altro. Possiamo tranquillamente dire che DokeV è stato il titolo più impressionante nello showcase presentato da Geoff Keighley, ma adesso dobbiamo assolutamente scoprire se è anche divertente come sembra. E l'attesa potrebbe essere ancora lunga.