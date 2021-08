eFootball, l’anteprima del gioco di calcio che vuole rivoluzionare il sistema

Per Konami la via d'uscita da questo circolo vizioso era solo una: rompere definitivamente col passato e offrire qualcosa di nuovo sia nella forma che nella sostanza. Il risultato è eFootball, un gioco di calcio che stravolge tutte le convinzioni sulle quali si è fondato questo business da 40 anni a questa parte. Nei negozi (digitali) non arriverà più un pacchetto finito, distribuito a cadenza annuale, ma un prodotto itinerante in grado di espandersi col tempo.

Nonostante, secondo molti, pad alla mano la produzione giapponese non abbia nulla da invidiare a quella americana, anzi, persino il contrario, una volta usciti dalla campo da gioco le differenze tra i valori produttivi sono palesi. Basta osservare il numero di attività e di modalità proposte, la cura con la quale è stato costruito ogni singolo menù o l'aver provato negli anni a rappresentare il calcio in tutte le sue forme, da quello femminile a quello da strada, passando per modalità storia o partite 11 contro 11.

Dopo aver dominato il mondo del calcio virtuale per più di un decennio, la serie di Pro Evolution Soccer/Winning Eleven non ha più saputo riprendere il suo posto dopo che le stravaganze di Shingo " Seabass " Takatsuka le hanno fatto perdere lo scettro delle simulazioni calcistiche. Quelle e l'avvento di FIFA Ultimate Team, una modalità che ha consentito a EA di creare un baratro nelle vendite e soprattutto nei ricavi tra le due serie. Soldi che sono serviti per strappare alla concorrenza le licenze della Champions League, della Premier League e di tutti -o quasi- quei brand che aiutano a loro volta a vendere più copie del gioco.

Radici sulle quali crescere

Messi è ancora una volta l'uomo-copertina di eFootball

Anche se Konami ha voluto abbandonare il nome Pro Evolution Soccer, bisogna considerare che il publisher giapponese non parte da zero, anzi, la sua proposta calcistica ha tanti punti di forza sui quali costruire le fondamenta di eFootball. Dopo un anno sabbatico (e quindi almeno due di sviluppo), il team giapponese dovrebbe essere riuscito a trasferire il suo gioco su Unreal Engine, una piattaforma che, pur non essendo disegnata per ospitare un gioco di calcio, è estremamente potente, facilmente scalabile e in continua evoluzione.

In questo modo gli sviluppatori dovrebbero avere tra le mani uno strumento che non solo consente loro di migliorare progressivamente il gioco, ma che si evolve in autonomia e consentirà nel tempo di migliorare la fisica, la fedeltà grafica o il sonoro con molto meno lavoro che in passato.

eFootball, infatti, non sarà più un progetto chiuso, che deve aspettare 12 mesi per rinnovarsi completamente, ma promette di crescere assieme alla sua comunità. Certo, all'inizio è più una necessità che altro, visto che arriverà nei negozi digitali in una forma poco più che embrionale, ma se Konami sarà brava ad ascoltare i feedback dei giocatori e sarà veloce nell'implementarli, nel giro di pochi mesi potremmo avere tra le mani un signor gioco di calcio, in grado di reagire più velocemente della concorrenza alle novità del mondo del football. È vero che Konami non è mai stata particolarmente brava in questo (chi si ricorda i mesi di attesa prima di ricevere l'aggiornamento delle rose dopo il mercato estivo?), ma se vuole avere speranze di ripresa deve partire da qui.

Il rinnovato ingresso in campo di eFootball

Il team, infatti, sulla carta non deve aspettare la nuova edizione del gioco per inserire nuove animazioni, correggere l'intelligenza artificiale o aggiungere una qualche nuova modalità. Il primo esempio di questo nuovo modus operandi è stato mostrato nel trailer della gamescom 2021: a distanza di poco dall'uscita, infatti, Konami aggiungerà i passaggi e i tiri liftati. La Maledetta, per dirla alla Pirlo. Sembra una banalità, ma quando mai si è visto arrivare un colpo in più attraverso un semplice update? Finora bisognava aspettare la nuova edizione e la presentazione del nuovo "Hyper dynamic super passing" come una delle feature imperdibili del nuovo FIFA o PES.

Quindi non solo "semplici" novità sotto il profilo delle rose, dei campionati e delle competizioni, ma ci aspettiamo che eFootball parta dalle solide base di PES per offrire nel giro di pochi mesi una versione ancora più rifinita e ricca del gameplay offerto negli anni passati e disponibile al lancio. L'unico dubbio nasce dalla natura cross-gen del progetto: quanto sarà costretta Konami a rinunciare pur di far girare fluidamente eFootball su PS4, Xbox One e mobile? E per quanto tempo? E a questo punto, perché lasciare fuori Nintendo Switch?