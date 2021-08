UFL e Goals: i nuovi giochi di calcio che sfidano FIFA 22 ed eFootball

Non capita tutti i giorni che vengano annunciate due esperienze " tripla A " che vogliono sconvolgere il mondo del calcio virtuale a distanza di poche ore e per un po' abbiamo pensato che una fosse l'altra (e viceversa). Ma non è così.

UFL

Il logo di UFL

Presentato durante la conferenza di apertura della Gamescom 2021, UFL è il progetto che all'apparenza si dovrebbe avvicinare di più al modello economico e alla struttura di FIFA 22, ma soprattutto di eFootball e al suo innovativo modello free-to-play. In sviluppo da quattro anni presso lo studio Strikerz Inc., anche UFL sarà distribuito in maniera gratuita e otterrà con cadenza regolare nuove caratteristiche e aggiornamenti senza la necessità di dover comprare contenuti o pagare abbonamenti annuali.

Strikerz Inc. sostiene nel comunicato stampa che "il gioco è progettato per essere un'esperienza equa che implica un approccio skill-first e zero opzioni pay-to-win". Un'affermazione che sembra una frecciata a FIFA Ultimate Team, una modalità nella quale è importante non solo essere bravi, ma bisogna possedere anche le migliori carte sul mercato.

"Siamo tifosi di calcio e giocatori appassionati - abbiamo giocato ai videogiochi di calcio per anni e sappiamo esattamente cosa la gente vuole vedere in un simulatore", ha detto Eugene Nashilov, CEO di Strikerz Inc. "Vogliamo reinventare i videogiochi di calcio da zero, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un'esperienza rivoluzionaria, emozionante e giusta da giocare". Sfortunatamente non sono stati mostrati né il gameplay di gioco né altri filmati in grado di confermare o meno la bontà di queste affermazioni, ma le ambizioni sembrano decisamente elevate.

Per quanto riguarda le licenze, altro campo di battaglia molto importante sul quale si combatte il predominio sul mercato, UFL sarà lanciato con 5.000 giocatori reali su licenza, che sarà possibile reclutare e utilizzare nel proprio club personalizzato. Per quanto riguarda i club, l'unico mostrato finora è il West Ham Utd., mentre altre licenze saranno discusse con le singole squadre. Per mantenere il gioco sempre aggiornato e interessante, il team di sviluppo pensa a una campagna di aggiornamenti in stile Fantacalcio, con la forza dei calciatori che varierà su base settimanale, sfruttando i dati offerti dalla società InStat, che "fornirà informazioni dettagliate e statistiche aggiornate per ogni giocatore".

UFL sarà basato sull'Unreal Engine, esattamente come eFootball e arriverà su "tutte le maggiori console". Tutto molto ambizioso sulla carta, dunque, ma non è ancora possibile giudicare un'esperienza del genere, basata sul gameplay, senza prima vedere un filmato e testare le dinamiche di gioco e le sensazioni pad alla mano.