Gearbox ha fondato Gearbox Studio Montreal

Gearbox Entertainment Company ha fondato un nuovo studio: Gearbox Studio Montreal. Per chi non la conoscesse, Gearbox è la compagnia, attualmente di Embracer Group, cui dobbiamo tra gli altri i Borderlands. Si tratta del secondo studio esterno fondato da Randy Pitchford e soci. Il primo fu Gearbox Studio Quebec nel 2015. All'epoca la software house era ancora indipendente.

A capo della nuova realtà sono stati messi Sebastien Caisse e Pierre-Andre Dery, due veterani dell'industria. Guideranno uno staff davvero corposo, fatto di 250 persone. Stando a quanto dichiarato da Randy Pitchford in persona, Gearbox Studio Montreal potrà lavorare sulle proprietà intellettuali della compagnia, oppure proporne di nuove. Solo il tempo ci dirà quale sarà la direzione che prenderà, visto che per adesso non si sa nulla su cosa abbia in cantiere.

Non stupisce il fatto che la sede sia a Montreal, probabilmente il più grande hub di software house del Nord America, per motivi squisitamente fiscali.

Da notare che il nuovo studio ha già anche un sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo. Per adesso non ci sono molti contenuti, ma immaginiamo che crescerà presto, magari dopo l'annuncio del suo primo gioco.