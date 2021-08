Cowboy Bebop, il cosplay di Faye Valentine di Giada Robin è esplosivo

Vediamo questo esplosivo cosplay di Faye Valentine, uno dei personaggi più amati della serie giapponese Cowboy Bebop di Shinichiro Watanabe, realizzato dalla regina delle cosplayer italiane: Giada Robin.

Giusto pochi giorni fa sono uscite le prime immagini del film con attori in carne e ossa prodotto da Netflix e tratto dall'amatissima serie animata, quindi quale occasione migliore per lanciare un cosplay di Faye? Avrà pensato lo stesso anche Giada Robin, che ha realizzato un lavoro superbo, sia nel costume che nella pettinatura. Azzeccato anche lo sfondo, che riprende il coloro dei capelli, pur senza impallarli, e fa un ottimo contrasto con il giallo canarino del costume.

Per chi non avesse colpevolmente mai visto Cowboy Bebop, diciamo che Faye fa parte dell'equipaggio del Bebop ed è una cacciatrice di taglie come i suoi colleghi Spike Spiegel, il protagonista, Jet Black, il suo socio in affari, e Ed, una geniale ragazzina hacker.

