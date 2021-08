Cowboy Bebop: la serie TV Netflix arriva a novembre, ecco i primi scatti dal set

Netflix ha annunciato la data di uscita della prima stagione dell'attesa serie serie TV di Cowboy Bebop, che sarà disponibile in streaming a partire dal 19 novembre. Per l'occasione sono stati pubblicati una serie di scatti provenienti dal set del live action.

Le immagini in questione, che potrete vedere nei tweet sottostanti, ritraggono maggior parte dei protagonisti della serie: il cacciatore di taglie Spike Spiegel (interpretato da John Cho), il minaccioso Jet Black (Mustafa Shakir), l'affascinante Faye Valentine (Daniella Pineda) ed il fido quadrupede geneticamente modificato Ein. Manca all'appello solo l'hacker Ed e la ciurma sarebbe al gran completo.

La serie Netflix di Cowboy Bebop è basata sull'indimenticabile serie animata di Sunrise diretta da Shin'ichirō Watanabe e andata in onda a fine anni '90. "Una sgangherata squadra di cacciatori di taglie insegue i criminali più pericolosi della galassia. Salveranno il mondo... se il prezzo è giusto.", recita la breve descrizione ufficiale di Netflix.

La prima stagione della serie live action sarà composta di 10 episodi, la cui messa in onda come già detto è fissata per venerdì 19 novembre, e vede il coinvolgimento diretto anche del regista originale.