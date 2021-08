Quake, John Romero ringrazia gli autori della remaster per aver ripristinato E2M6

John Romero si è congratulato con gli autori della remaster di Quake e li ha ringraziati in particolare per aver ripristinato il livello E2M6, che nella versione originale era stato tagliato per motivi di spazio.

Come già riportato, la remaster di Quake aggiunge un pezzo di livello eliminato dall'originale e si tratta appunto dell'entrata nella Dismal Oubliette, una sezione di E2M6 che all'epoca era stata esclusa.

"Congratulazioni a id Software, Bethesda e MachineGames per il lancio della remaster di Quake", ha scritto Romero in un post su Twitter. "Sono rimasto davvero sorpreso nel vedere che ora il gioco include la versione completa di E2M6!"

"Grazie per aver ripristinato il livello completo. Averlo dovuto tagliare nel 1996 mi ha letteralmente ucciso, dunque apprezzo sinceramente quello che avete fatto."

Per saperne di più sull'edizione rimasterizzata del leggendario sparatutto targato id Software e sulla storia della serie, date un'occhiata al nostro speciale dedicato a Quake.