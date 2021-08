Quake: la remaster ha aggiunto un pezzo di livello eliminato dall'originale

Quando l'originale Quake era in sviluppo, gli sviluppatori di id Software si imposero un limite: ogni file .bsp doveva pesare al massimo 1.4 MB, ovvero nessuna mappa doveva andare oltre il peso di un singolo floppy disk. Per rispettare questo limite, la mappa E2M6 - Dismal Oubliette - è stata ridotta in dimensioni. Ora, però, grazie alla versione remaster di Quake possiamo giocare a tale sezione perduta.

La zona è la base di una caverna, umida e ventosa, e dobbiamo salire verso l'alto mentre eliminiamo varie creature tipiche di Quake. A quel punto, giungiamo a quello che per molti anni è stato il vero inizio del livello.

Romero, al quinto anniversario di Quake, aveva raccontato l'accaduto: "Sì, c'era un inizio molto più interessante in quell'area di Quake, ma ho dovuto amputaree cauterizzare la ferita e ottenere il suo stato attuale, il punto di partenza di e2m6. Ricordo di aver passato molte ore a cercare di farlo nel modo giusto, per creare la sensazione di un orribile e cavernoso pozzo da cui il giocatore potesse uscire per entrare nel vero orrore dell'Oubliette. Aggiungeva un bel po' di tempo di gioco e mi dispiace che se ne sia dovuto andare, ma abbiamo fissato la dimensione del file .BSP a 1,4MB e abbiamo dovuto essere rigorosi al riguardo".

Ora, potete scoprire tale sezione. Vi segnaliamo che Quake su PS5 proporrà 4K, 120 Hz e funzioni esclusive del DualSense.