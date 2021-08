Ghost of Tsushima: update 2.05 per PS4 e PS5 risolve alcuni crash

Sucker Punch Productions ha pubblicato l'update 2.05 per PS4 e PS5 (precisamente, 2.005 in versione next-gen) per Ghost of Tsushima Director's Cut. Si tratta di un piccolo file di download che si occupa di risolvere alcuni problemi che causavano dei crash.

Precisamente, parliamo di 205 MB su PS5 e 100 MB su PS4. L'update 2.05 di Ghost of Tsushima "risolve un crash che alcuni utenti stavano sperimentando. Attualmente stiamo indagando su altri problemi e continueremo a fare correzioni/miglioramenti nella prossima settimana". Questo è quanto indicato da Sucker Punch.

La versione PS4 del gioco afferma, tramite la sezione dedicata: "Generici risoluzioni di bug e miglioramenti". Si tratta quindi di un aggiornamento "secondario", pensato unicamente per migliorare lo stato di Ghost of Tsushima Director's Cut.

Ghost of Tsushima Director's Cut

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Ghost of Tsushima: Director's Cut è l'edizione definitiva di un gioco che, se non lo avete ancora fatto, vale certamente la pena provare. Sucker Punch ha fatto un ottimo lavoro con l'originale e qui va a rifinirlo, in particolare per quanto riguarda l'implementazione del feedback aptico. Se sotto il profilo grafico non c'è una differenza troppo netta con la versione PS4 (pur restando percettibile) è il binomio risoluzione/fps a farlo brillare."

"A ciò va ad aggiungersi l'Isola di Iki, un buon DLC che chiude la questione in sospeso del passato di Jin, dando alcuni retroscena sul padre e sul rapporto tra loro, dimostrandosi molto piacevole sebbene affrettata sul finale. Le storie secondarie che arricchiscono l'avventura, le poche tecniche aggiuntive, le sfide e tutti gli altri piccoli elementi di gameplay danno il giusto apporto al DLC senza allungarne il brodo in modo forzato. Ghost of Tsushima: Director's Cut è senza dubbio la miglior versione del gioco finora."