Genshin Impact: Yoimiya è inutilizzabile per i fan, lamentele contro miHoYo

I fan di Genshin Impact non sono affatto felici dello stato del più recente personaggio a cinque stelle introdotto nel gioco, Yoimiya. A loro parere, la guerriera è inutilizzabile, non perché sia debole, ma perché le sue mosse non funzionano nel modo corretto.

Precisamente, parliamo di un arciera di categoria pyro che, come è tipico, poteva essere trovata per un tempo limitato come personaggio banner. Il design grafico è stato apprezzato dai fan e l'unico altro arciere di fuoco di Genshin Impact è tra i più deboli del gioco. Si tratta quindi di un personaggio molto atteso e per il quale molti giocatori hanno investito mesi di gioco o centinaia di euro.

Purtroppo, come indicato da alcuni giocatori, Yoimiya tende a mancare i nemici quando attacca con i colpi normali e i suoi attacchi più potenti sono accessibili solo nella seconda metà delle combo, che di rado sono attivabili in quanto si deve spesso schivare e interrompere la combo. Il personaggio di Genshin Impact non è quindi debole, ma le sue meccaniche non funzionano correttamente.

Genshin Impact: Yoimiya

Anche in Cina, sul social media Weibo, ci sono molteplici lamentele da parte dei giocatori. Molti commentano semplicemente "Ottimizzate Xiaogong" (ovvero il nome cinese di Yoimiya), mentre altri si lamentano del fatto che miHoYo non comunica con i giocatori. Alcuni suggeriscono di sfruttare le dirette dedicate agli update di Genshin Impact per lamentarsi in massa.

Di solito miHoYo tende a non rispondere ai giocatori in caso di lamentele, anche se bisogna sottolineare che il team ha potenziato Zhongli lo scorso anno, dopo le lamentele degli appassionati. In questo caso però il problema sembra legato al design, più che alle semplici statistiche della guerriera di Genshin Impact.

A breve, vi ricordiamo, vi sarà la diretta dedicata all'update 2.1 di Genshin Impact: un video leak ha già svelato alcune delle novità.