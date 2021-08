Sakurai, autore di Super Smash Bros., ha più volte pensato di abbandonare i videogiochi

Masahiro Sakurai, noto soprattutto in quanto autore di Super Smash Bros., ha recentemente parlato delle difficoltà del mondo dello sviluppo, in una chiacchierata in video con il director di Tekken - Katsuhiro Harada -. L'autore giapponese ha affermato ad esempio che ha più volte pensato di abbandonare il mondo dei videogiochi.

Sakurai ha detto: "Fare giochi è davvero difficile. Non riesco a contare quante volte ho pensato di voler abbandonare". Harada è sembrato sorpreso dalle parole del collega, che ha poi continuato affermando: "Ho guardato le domande che abbiamo ricevuto su Twitter e molte persone hanno chiesto che tipo di gioco volevo fare. Non c'è nessun gioco che vorrei fare... è quello che vorrei dire, fondamentalmente i giochi sono più divertenti da giocare che da fare."

Il creatore di Super Smash Bros. ha anche affermato: "Anche se lavori molto duramente per crearne uno, a volte vieni preso in giro, le cose non vanno bene, e ci sono molti contrattempi che possono accadere. Inoltre, potrebbe significare che stai accorciando la tua vita per fare giochi. È davvero dura, come se fosse un percorso pieno di spine. Devi pensare a competere con gli altri perché è una competizione. Devi combattere e sopravvivere...".

Sakurai ha però concluso con una nota più positiva: "Penso anche che dovrei lavorare il più a lungo possibile... Se ti si spezza il cuore puoi smettere, ma se non è così e c'è richiesta puoi continuare a farlo per sempre."

Parlando di critiche dei fan di Super Smash Bros. Ultimate, Sakurai ha spiegato che non è colpa sua se tanti personaggi hanno una spada.