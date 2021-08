PS5: un nuovo modello è in vendita in Australia, vediamo i cambiamenti rilevati

Diverse segnalazioni riportano di un nuovo modello di PS5 scoperto in vendita in Australia, in particolare, ma forse diffuso anche presso altri mercati, che porta con sé una novità particolarmente visibile, salvo altri possibili cambiamenti interni non ancora definiti.

Parliamo di una revisione minore dell'hardware, identificata con un diverso codice e derivante da un processo produttivo leggermente differente, come solitamente accade in maniera periodica durante il ciclo vitale di una console e non di un vero e proprio modello differente, dunque le differenze sono minime.

Identificato col codice "CFI-1102A", la PS5 in questione si trova sia in versione standard che Digital ma al momento risulta presente solo in Australia, con nessun altro carattere distintivo visibile dall'esterno sulla confezione.

PS5, il nuovo modello in vendita in Australia ha una vite di fissaggio diversa, che si può girare a mano

La differenza più visibile presente all'interno di questa nuova PS5 è la vite di fissaggio utilizzata per posizionare la console in verticale: la foto riportata qui sopra si riferisce alla nuova vite in questione, anche se non si tratta ancora di un'informazione ufficiale.

Com'è possibile notare, si tratta di una vite in grado di essere girata direttamente a mano con maggiore facilità, senza utilizzare un cacciavite, rendendo un po' più pratico il chiacchierato sistema di fissaggio scelto da Sony per posizionare la propria console in verticale o in orizzontale.

Non sono emerse altre differenze, per il momento, in attesa di capire se siano stati effettuati cambiamenti ad elementi interni che possano mitigare l'eventuale presenza di coil whine o aggiustamenti simili che sono attesi da parte dell'utenza. Intanto, ricordiamo che Sony ha aperto la possibilità di installare SSD per espandere la memoria interna attraverso il nuovo update di sistema in beta, mentre è emerso che la compagnia ha i componenti per produrre altri 4,7 milioni di console nel 2021.