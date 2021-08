Slime Rancher arriva su Nintendo Switch e fa segnare il record di vendite

Slime Rancher: Plortable Edition è la nuova edizione di Slime Rancher per Nintendo Switch, giunta decisamente in ritardo rispetto alle altre ma nonostante questo capace di battere il record di vendite assoluto per quanto riguarda la storia del gioco da sei anni a questa parte.

Nonostante sia uscito quasi 6 anni fa e dunque un gioco "vecchio", secondo gli standard del mercato, Slime Rancher: Plortable Edition ha fatto registrare la giornata migliore, in termini di vendite dal lancio a oggi, proprio nel giorno in cui è stato lanciato su Nintendo Switch.

Si tratta di un altro segnale di come i giochi indie trovino sulla console Nintendo la collocazione ideale, cosa già emersa in molti altri casi precedenti: "Siamo nel sesto anno di esistenza per Slime Rancher e ieri è stato il miglior giorno di vendita nella sua storia. Grazie a tutti per supportare la nostra Plortable Edition su Switch!" Ha scritto Nick Popovich, sviluppatore del gioco.



Slime Rancher: Plortable Edition è disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 12 agosto e proprio in tale giorno si è registrata la sua migliore giornata di vendite mai registrata in precedenza. Il gioco è uscito originariamente nel 2016 in accesso anticipato su PC e l'anno successivo su Xbox One, distribuito anche gratuitamente attraverso Games with Gold.

Si tratta di un particolare action adventure in prima persona che ci vede interpretare Beatrix LeBeau, un'esploratrice spaziale che si ritrova in un lontano pianeta a fare i conti con una serie di creature definite "slime", in grado di produrre una sostanza preziosa chiamata "plort". Nel gioco dobbiamo catturare questi slime di tipo diverso all'interno dei vari biomi, portarli all'interno della fattoria e creare vari allevamenti, gestendoli al meglio.