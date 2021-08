Slime Rancher: Plortable Edition disponibile su Nintendo Switch

Slime Rancher: Plortable Edition è stato una delle novità emerse dal Nintendo Indie World di ieri, ma la cosa decisamente interessante è il fatto che il gioco è già disponibile per Nintendo Switch, lanciato nelle ore scorse in una nuova edizione appositamente studiata per tale piattaforma.

L'originale Slime Rancher è diventato una sorta di cult grazie anche al suo frequente utilizzo da parte di streamer e youtuber e alla diffusione che ha così avuto soprattutto nel pubblico più giovane, dunque il titolo può ottenere una nuova spinta dal lancio di Slime Rancher: Plortable Edition su Nintendo Switch.

La storia racconta di Beatrix LeBeau, esploratrice spaziale, che si ritrova su un misterioso pianeta alieno costituito da diversi biomi dove vivono creature aliene costituite da slime. Lo scopo è cercare di raccogliere queste creature utilizzando la particolare arma in grado di aspirare e sparare oggetti, e costruire un vero e proprio allevamento di slime.

Le creature hanno forme e caratteristiche diverse, pertanto richiedono trattamenti differenti, oltre a poter essere eventualmente mischiati fra loro. Il senso dell'allevamento è cercare di raccogliere il "plort", ovvero il prodotto energetico che gli slime rilasciano come materiale di scarto, in modo da poterlo rivendere per fare ulteriori investimenti.

Potete conoscere meglio il gioco con la nostra recensione di Slime Rancher, mentre nel frattempo è stato già annunciato Slime Rancher 2. Potete trovare un riassunto dell'Indie World nella news con tutti i giochi Nintendo Switch presentati nel corso dell'evento.