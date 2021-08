Tutti i giochi che supportano il cross-play

Solamente pochi anni fa il cross-play sembrava una caratteristica del tutto irrealizzabile. Pensare di poter vedere gli utenti Playstation, Xbox, Nintendo, PC e mobile in un'unica partita online era il sogno proibito di molti videogiocatori. Fortunatamente alcune aziende nel recente periodo hanno spinto molto sull'implementazione di questa funzione nei videogiochi multiplayer, superando i limiti tecnici presenti in passato per poter unire i giocatori di diverse piattaforme in un unico server. Tra i principali promotori e pionieri del cross-play possiamo citare indubbiamente Minecraft, Fortnite e Rocket League, senza dimenticare il recente Call Of Duty: Warzone ed altri videogiochi che stanno spingendo molto su questa caratteristica.

Per chi se lo stesse ancora chiedendo, il cross-play permette agli utenti di diverse piattaforme di giocare insieme online. Questo significa che se possedete, ad esempio, una Playstation e volete giocare online insieme ad altri giocatori PC ed Xbox, su alcuni giochi è possibile farlo. Con l'arrivo di Playstation 5 e Xbox Series X|S, la funzionalità di cross-play si è estesa anche su queste piattaforme grazie alla retrocompatibilità. Ad esempio Call Of Duty: Warzone non ha una vera e propria versione next-gen, ma può essere giocato tramite retrocompatibilità sulle console di nuova generazione. Questo significa che i giocatori Playstation 5 possono giocare non solo con i giocatori Xbox Series X|S, ma anche con i possessori di Playstation 4 e Xbox One. Viste le evidenti differenze tecniche tra le due generazioni di console, in futuro il cross-play verrà sicuramente limitato a determinate piattaforme per garantire la massima uniformità delle partite online.

Dopo aver fatto questa breve introduzione sul cross-play, è giunto il momento di fare il punto della situazione sulla sua diffusione tra i videogiochi attualmente disponibili. In questo articolo vi daremo infatti la risposta alla domanda che in molti di voi si saranno posti: quali sono i sgiochi che supportano il cross-play per il multiplayer online? Ecco la nostra lista.