Call of Duty: Vanguard, spuntano cover e immagini su personaggi e ambientazione

Call of Duty: Vanguard potrebbe essere davvero molto vicino alla sua presentazione, considerando che sono emersi online alcuni materiali tra i quali quella che sembra essere la cover ufficiale del gioco e immagini promozionali su personaggi e armi.

Potete trovare le immagini in questione a questo indirizzo su NeoGAF, visto che il tweet di riferimento qui sotto sembra non riportare direttamente i materiali (ma rimanda comunque a imgur con l'immagine in questione). Considerando la coincidenza del periodo, questo potrebbe rafforzare l'idea che Call of Duty: Vanguard possa essere presentato nel corso del prossimo evento Sony, ovvero uno State of Play che potrebbe avere luogo questa settimana o la prossima, considerando le molte voci che puntano al 19 agosto 2021.



Vista la partenership esclusiva legata al marketing, è possibile che Activision scelta l'evento Sony per una presentazione di Call of Duty: Vanguard, anche se è possibile pure un evento specifico a sé stante, considerando le dimensioni del titolo in questione.

Quello che appare però particolarmente interessante, guardando le immagini, è la conferma dell'ambientazione pseudo-storica: personaggi, armi e scenario sembrano infatti riferirsi alla Seconda Guerra Mondiale, come è emerso a più riprese già dalle voci di corridoio, ma potrebbe essere un'interpretazione alternativa di questa, viste alcune caratteristiche di armi e protagonisti.

In ogni caso, la cover mostra un team di quattro personaggi tra i quali è presente anche una donna, mentre l'altra immagine mostra armi e skin per il gioco legate all'early access e forse a qualche edizione specifica, in attesa di ulteriori informazioni.

In questi giorni sono emersi già diversi rumor su Call of Duty: Vanguard, come quelli riguardanti il meteo dinamico e 24 mappe e quello sulla possibile data del reveal, che a questo punto potrebbe essere realisticamente fissata per il 19 agosto.