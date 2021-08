WWE 2K22: motore di gioco ricreato e il gameplay è fantastico, per un report di Forbes

WWE 2K22, secondo un report di Brian Mazique - firma di Forbes -, è in ottime condizioni. Il motore di gioco è stato ricreato e il gameplay è fantastico. Le informazioni sono state condivise in un video stream su YouTube e la fonte originale è qualcuno familiare con lo sviluppo del gioco.

Mazique ha affermato: "Ho effettivamente parlato con persone che hanno una buona conoscenza del gioco e sanno cosa sta succedendo dal punto di vista dello sviluppo, e quello che mi è stato detto sul gameplay a questo punto è che è fantastico".

"Questa è effettivamente la parola che è stata usata per l'ultima build. Le persone che stavano giocando all'ultima build hanno detto che il gameplay è fantastico. Chiunque stia parlando di gameplay a questo punto è probabilmente in qualche modo vicino a 2K, quindi dovete prenderlo con pizzico di sale, ma mi è stato detto che il gioco è fantastico e che il motore di gioco è completamente ricostruito".

WWE 2K22: Rey Mysterio

In seguito ha aggiunto: "Ho anche sentito che i controlli sono molto più puliti di quanto fossero prima. Ora, cosa significhi più pulito, non lo so, ma l'ultima cosa che ho sentito [...] è che questo sembra un gioco di wrestling per i fan del wrestling". Sicuramente le parole di Mazique su WWE 2K22 sono promettenti.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di un report e, pur vero che la fonte è credibile, non si tratta di dichiarazioni ufficiali. Ricordiamo che WWE 2K22 è stato annunciato a Wrestlemania 37, con un trailer con protagonista Rey Mysterio.