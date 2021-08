Naraka: Bladepoint disponibile su Steam

Naraka: Bladepoint è finalmente disponibile su Steam, come ci ricorda il trailer di lancio in cui possiamo vedere in azione la versione finale. Per chi non lo conoscesse, è un action battle royale in cui sessanta giocatori si scontrano sfruttando l'incredibile mobilità dei loro personaggi, garantita da rampini e da tecniche di parkour.

I combattimenti si svolgono soprattutto corpo a corpo, sfruttando il riuscito sistema di combattimento, ma c'è anche la possibilità di portare attacchi dalla distanza. Con la versione definitiva è stato aggiunto al gioco un nuovo eroe, Yoto Hime, e sono state anche aggiunte delle nuove armi e una modalità casual e altre novità non presenti nella beta.

Durante la fase beta, Naraka: Bladepoint ha accumulato più di un milione di giocatori, raggiungendo la top 5 dei più giocati su Steam. 24 Entertainment, lo sviluppatore, sta già preparando dei nuovi contenuti da introdurre nel gioco nei prossimi mesi.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Naraka: Bladepoint supporta le librerie RTX di Nvidia.