Nvidia GeForce: i nuovi driver 471.68 sono game ready per Naraka: Bladepoint e Back 4 Blood

Nvidia ha annunciato che i nuovi driver GeForce, i 471.68, sono game ready per Naraka: Bladepoint e Back 4 Blood (beta). Entrambi i titoli vengono inoltre potenziati con Nvidia DLSS.

Ma non finisce qui, perché i driver aggiungono il supporto per Psychonauts 2, titolo d'imminente pubblicazione, e per sette nuovi monitor compatibili con G-SYNC: AOC AG274FG8R4+, AOC AG274QG3R4B+, ASUS VG258QM, ASUS PG32UQ, Lenovo G24-20, MSI G251F e ViewSonic XG320Q.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

DLSS aumenta le prestazioni in Naraka: Bladepoint, mentre NVIDIA Reflex riduce la latenza

Dopo che l'open beta di questo particolare battle royale fantasy è stato uno dei 10 titoli più giocati di Steam qualche mese fa, Naraka: Bladepoint sarà lanciato ufficialmente in tutto il mondo il 12 agosto. I giocatori GeForce sono oggi Game Ready.

I gamer che giocano utilizzando una GPU GeForce RTX o un laptop godranno dell'esperienza definitiva di Naraka: Bladepoint con le migliori prestazioni della categoria, oltre al supporto di NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex. DLSS aumenta le prestazioni fino al 60% a 4K in Naraka: Bladepoint. Reflex rende i giocatori più competitivi grazie alla riduzione della latenza di sistema.

Game Ready per Back 4 Blood Open Beta e Psychonauts 2

Il 12 agosto, tutti i giocatori da PC possono partecipare all'open beta dell'attesissimo Back 4 Blood di Turtle Rock Studios, potenziato con NVIDIA DLSS. Questo driver offre anche la migliore esperienza in Psychonauts 2, l'atteso sequel di Double Fine Productions del classico action-platformer del 2005.

Altre chicche e aggiornamenti Game Ready

Il driver Game Ready di NVIDIA per Naraka: Bladepoint aggiunge anche altre caratteristiche, tra cui:

L'aggiunta di impostazioni ottimali GeForce Experience per 20 nuovi giochi, tra cui: