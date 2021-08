Sam & Max Save the World su Xbox Series X|S e One, disponibile da oggi il remaster

Sam & Max Save the World è disponibile da oggi su Xbox Series X|S e Xbox One, annunciato e lanciato a sorpresa nel corso dell'evento di presentazione ID@Xbox attualmente in corso da parte di Microsoft.

Disponibile già su PC e Nintendo Switch, la versione Remastered della serie di avventure grafiche da parte di TellTale, a sua volta ispirata all'avventura di LucasArts degli anni 90 e al fumetto originale di Steve Purcell arriva oggi anche su Xbox Series X|S e Xbox One.

Si tratta di un'avventura grafica in stile classico, che mette in scena i mirabolanti casi della Freelance Police, composta dal bizzarro duo di animali antropomorfi: Sam è un detective canino, alto un metro e ottanta con l'amore per la giustizia. Max è un coniglio ipercinetico con un gusto per il caos. Insieme, rappresentano la Polizia Freelance. E stanno per salvare il mondo.

Sam & Max Save the World è disponibile su Xbox a 19,99 euro, proponendo la versione rimasterizzata del titolo originale composto da sei casi da risolvere, rielaborazione generale di illuminazione, grafica, sincronizzazione labiale e scene d'intermezzo e una colonna sonora jazz originale da parte di Jared Emerson-Johnson.

Nel 2006, il duo di personaggi a fumetti Sam & Max ha debuttato nel primo vero e proprio gioco a episodi della Telltale, lo studio che ha poi realizzato The Walking Dead e Batman: The Enemy Within.

Adesso il cane e il coniglio più amati sono tornati in Sam & Max salvano il mondo Remastered, una nuova versione della prima stagione di videogiochi a episodi che è stata deliziosamente rinnovata da un piccolo gruppo di sviluppatori originali, con la benedizione del creatore di Sam & Max, Steve Purcell.

È solo un giorno in ufficio come tanti altri per l'autoproclamata Freelance Police, quando il Commissario chiama per segnalare una notizia inquietante: degli ex bambini star stanno scorrazzando per le strade! Quello che nasce come un caso aperto e chiuso di vandalismo idiota si trasforma in una cospirazione completa, mentre Sam e Max incontrano un malfattore dopo l'altro, misteriosamente ipnotizzati. (Lo si capisce dal caratteristico "movimento a spirale" che fanno i loro occhi).

Chi è la causa di questo crimine, e qual è il suo ignobile piano? Per risolvere questo caso, saranno necessari il fiuto di Sam per il lavoro investigativo, la mancanza di scrupoli di Max, un assortimento di oggetti nell'inventario e un piccolo aiuto da parte dei vicini Sybil Pandemik, Bosco e Jimmy Two-Teeth. Dalla via di Sam e Max al prato della Casa Bianca, da Internet fino alla luna, questo mistero sconcertante diventa sempre più strano e divertente man mano che si dipana.