RPG Time: The Legend of Wright ha un periodo d'uscita

RPG Time: The Legend of Wright ha finalmente un periodo d'uscita: inverno 2021. Si tratta di un gioco di ruolo dallo stile particolarissimo, che mescola disegni a mano, giochi di ruolo carta e penna e tanto amore per le console del passato.

RPG Time: The Legend of Wright sarà disponibile per Xbox Series X e S, Xbox One, PC, sistemi iOS e Android. Visto che ci siamo, rivediamo il trailer che mostra in azione il gioco:

Come potete vedere, la grafica è formata da elementi posti sul background che formano una specie di scrivania, dove vengono poggiati i disegni che prendono vita mentre si gioca. L'idea in sé sembra davvero originale, quantomeno dal punto di vista stilistico, ma staremo a vedere se sarà anche divertente da giocare.