Faith of Danschant: Hereafter: nuovo trailer annuncia il supporto per le RTX di Nvidia

Il publisher Wangyuan Shengtang e lo sviluppatore Joyfun GamePubblicato hanno pubblicato un nuovo, spettacolare, trailer di ben dodici minuti dell'action Faith of Danschant: Hereafter, con cui viene annunciato il supporto per le schede RTX di Nvidia. Lo trovate in testa alla notizia.

Il gioco è ispirato alla mitologia cinese ed è il seguito ufficiale di Faith of Danschant, titolo risalente al 2017. Come potete vedere dal video, il gameplay è incentrato su combattimenti a base di arti marziali e di armi bianche. C'è anche tanta magia, per gli appassionati del genere. Sviluppato con l'Unreal Engin, supporterà il ray tracing di Nvidia e la tecnologia DLSS.

Faith of Danschant: Hereafter è stato annunciato per PC e console, anche se queste ultime non sono state svelate. Immaginiamo che non mancherà di uscire su PS5 e Xbox Series X e S, ma vi sapremo dire quando ci saranno informazioni più precise in merito.