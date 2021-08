Aragami 2: nuovo trailer sulla storia, lancio su Xbox Game Pass al day one

Aragami 2 torna a mostrarsi con un nuovo trailer sulla storia del gioco, proveniente dall'evento ID@Xbox andato in scena in queste ore da parte di Microsoft, che ricorda peraltro il lancio del gioco direttamente su Xbox Game Pass al day one.

Merge Games e Lince Works hanno dunque pubblicato il nuovo trailer per Aragami 2, che consente di vedere qualcos'altro del gioco soprattutto in termini narrativi ma anche qualche scena di gameplay, che mostra la particolare azione stealth di questo titolo.

Vittima di una malattia di origine sovrannaturale, in grado di donare un potere estremo ma a caro prezzo, con la lenta corruzione del corpo, l'Aragami è uno degli ultimi guerrieri d'élite appartenenti a tale tipologia di combattenti. È in grado di controllare la Shadow Essence, un potere mistico che consente di gestire le ombre a proprio piacimento, da utilizzare in vari modi per poter portare a termine le varie missioni e quest.

Aragami 2 contiene una storia da affrontare in single player o in multiplayer cooperativo con altri giocatori, composta da missioni caratterizzate da enigmi da risolvere e combattimenti tattici. Come si conviene a un titolo che mischia elementi stealth, action e adventure, con protagonista una sorta di ninja mistico, Aragami 2 impone un approccio tattico al combattimento, scegliendo di volta in volta come affrontare le sfide e se utilizzare un attacco letale o meno.

Per saperne di più, vi rimandiamo al provato di Aragami 2 pubblicato il mese scorso su queste pagine, ricordando che la data di uscita annunciata all'E3 2021 è fissata per il 17 settembre 2021.