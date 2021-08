EA Play: arrivano i giochi di corse di Codemasters

Electronic Arts ha annnunciato tramite Twitter che alcuni giochi di corse di Codemasters sono stati aggiunti al catalogo di EA Play, il suo servizio in abbonamento. Era prevedibile che accadesse, visto che Codemasters ormai è di Electronic Arts.

Ecco l'elenco completo dei giochi di Codemasters resi disponibili su EA Play (cui si aggiunge Project CARS):

Gli appassionati del genere saranno sicuramente contenti, visto che si tratta di ottimi titoli, alcuni dei quali molto recenti, come GRID, uno dei primi giochi pubblicati anche su PS5 e Xbox Series X e S. Da notare che i giochi sono disponibili per tutti i tagli dell'abbonamento, quindi anche per quello meno costoso.