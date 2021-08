Stardew Valley in arrivo sull'Xbox Game Pass PC e console

Stardew Valley entrerà presto a far parte dell'Xbox Game Pass, sia quello PC, sia quello console. L'annuncio è stato dato dallo sviluppatore stesso, Eric "ConcernedApe" Barone, durante l'appena concluso id@Xbox, dove purtroppo non è stata svelata la data di disponibilità effettiva. Si parla di autunno 2021, ma non c'è niente di più specifico.

Stardew Valley nasce con lo scopo di essere un Harvest Moon indie per PC, ma visto l'incredibile successo e la relativa leggerezza (è un gioco 2D in pixel art) è stato poi convertito per qualsiasi piattaforma esistente, sistemi mobile compresi.

Il gioco di ConcernedApe non aveva comunque mai debuttato nell'Xbox Game Pass, dove probabilmente troverà altri milioni di giocatori felici ad aspettarlo.

Barone i suoi collaboratori hanno aggiornato continuamente Stardew Valley nel corso degli anni, aggiungendo nuovi contenuti e sistemando i problemi segnalati dalla comunità. Attualmente il team è al lavoro su di un nuovo progetto misterioso, di cui non si sa ancora niente. Se ne è parlato qualche giorno fa, ma bisogna ancora aspettare qualche tempo per avere più informazioni in merito.