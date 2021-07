Aragami 2, il provato di un action stealth molto ambizioso

Quando si è soddisfatti, si può andare a leggere la bacheca del villaggio e prendere le prime missioni. Gli obiettivi da raggiungere sono quanto mai vari: uccidere dei bersagli, trovare degli oggetti o marcare delle casse di rifornimento, tanto per fare qualche esempio. All'interno delle mappe però si trovano anche vari oggetti, come soldi, progetti per la forgia, statue e poco altro. Raccogliere tutto non è obbligatorio, ma spesso si è costretti a farlo per far crescere più velocemente il protagonista.

Il villaggio è una grande area hub dove si può parlare con vari personaggi non giocanti, oppure si possono spendere punti abilità al dojo, o ancora si può acquistare equipaggiamento dal fabbro locale. Non essendoci pericoli, è anche un ottimo modo per prendere mano con il sistema di controllo, correndo sui tetti e saltando da una parte all'altra per mettere alla prova la nostra agilità.

In termini di gameplay Aragami 2 è un action stealth in terza persona ambientato in un Giappone feudale più magico che reale, in cui si ha il controllo diretto del personaggio principale (avete presente la serie Tenchu ?). Il gioco inizia con una missione tutorial in cui ci vengono spiegate le basi del sistema di controllo e degli altri sistemi.

Gameplay

Si può giocare anche in modalità cooperativa

Il gameplay di Aragami 2 è davvero molto fluido, non solo in termini grafici. Le tecniche di stordimento, come quelle di uccisione, sono pensate per creare più possibili vie di fuga per il giocatore. Immaginate di avvicinarvi a una guardia, stordirla, quindi sollevare il corpo per nasconderlo, mentre sta sopraggiungendo un'altra guardia. Per eliminare la minaccia, non ci resta che stordire anche lei. Per farlo abbiamo diversi sistemi: arrivarle alle spalle e colpirla con il potere dell'ombra; aspettare che si avvicini a una sporgenza e poi addormentarla o ucciderla tirandola di sotto; usare degli oggetti consumabili, da pagare in moneta sonante al villaggio e così via.

In realtà il gioco ci lascia una buona libertà di scelta su come procedere: vogliamo raggiungere l'obiettivo passando dai tetti? Possiamo. Vogliamo cercare di non uccidere nessuno durante una missione? Perché no (anche se a volte è impossibile). Vogliamo combattere contro tutto e tutti? Possiamo fare anche questo. Certo, in alcuni momenti il map design sembra essere stato pensato come un vero e proprio imbuto e obbliga a compiere determinate azioni invece di altre, ma queste "imposizioni" non rovinano il feeling generale e sono presenti soprattutto all'inizio, per poi perdersi.

Il sistema di combattimento in sé sembra essere molto semplice, forse fin troppo: è basato sulle classiche meccaniche che alternano parate ad attacchi rapidi, in cui l'obiettivo principale è consumare la barra della resistenza dell'avversario per poter poi portare dei colpi letali (o stordirlo, così da non perdere punti nel riepilogo finale del livello). Il problema è che in Aragami 2 sembra essere molto meglio schivare del tutto gli scontri diretti, visto che quando c'è più di un avversario da affrontare contemporaneamente tende a diventare confusionario e poco gestibile. In certi casi abbiamo preferito darci alla fuga, contando sulla scarsa soglia d'attenzione dei nostri inseguitori per dileguarci: bastano due salti ben fatti e un nascondiglio per farli tornare calmi e tranquilli nel giro di pochi secondi.