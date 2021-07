Star Wars: EA non annuncerà nuovi giochi all'EA Play Live, se ne riparlerà nel 2022

Electronic Arts ha comunicato in via ufficiale che non ci saranno annunci relativi a Star Wars durante l'EA Play Live del 22 luglio 2021. Quindi niente nuovi giochi presentati, come molti speravano. L'editore ha rimandato i fan al 2022, quando sarà pronto a condividere la sua visione per il futuro videoludico della galassia lontana lontana.

Probabilmente EA vuole concentrarsi più sui giochi in arrivo nell'immediato futuro che in quelli previsti per i prossimi anni. Attualmente viene dato quasi per certo lo sviluppo di un seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order, visto il successo del primo capitolo. Si parla anche di Star Wars Battlefront 3, sviluppato da DICE, che però dovrebbe essere annunciato solo dopo il lancio di Battlefield 2042. Quindi c'è da aspettare.

Da ricordare che Electronic Arts non è l'unico publisher ad avere in sviluppo dei giochi di Star Wars. Anche Ubisoft, con Ubisoft Massive, ne sta sviluppando uno, annunciato ma non ancora presentato.