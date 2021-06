DICE sta lavorando a un altro gioco oltre a Battlefield 2042

Stando ad alcuni annunci lavorativi pubblicati da Electronc Arts su LinkedIN, DICE starebbe lavorando a un altro gioco, oltre ovviamente a Battlefield 2042. In particolare è l'annuncio che cerca un Audio Director a parlare di sviluppo di un nuovo videogioco in mezzo alle varie responsabilità.

Gli annunci lavorativi di DICE su LinkeIN

Naturalmente non viene fatto il nome del gioco in questione, quindi non è possibile determinare quale sia. Visto però il recente passato di DICE e considerato che Battlefield 2042 è un titolo pensato per durare anni, alla stregua di Call of Duty: Warzone, di cui ha in buona parte copiato il modello, possiamo ipotizzare che sia in lavorazione un nuovo Star Wars: Battlefront, magari da lanciare tra due o tre anni. Molto più difficile che si tratti di un seguito di Mirror's Edge, viste le scarse vendite del secondo episodio.

Detto questo non è affatto stupefacente che una software house come DICE sia al lavoro su più giochi contemporaneamente, dato che è una delle punte di diamante di Electronic Arts. Già in passato il team svedese ha dimostrato di poter gestire più progetti contemporaneamente, quindi immaginiamo che sia così anche adesso.

Ciò non toglie che il prossimo gioco di DICE a essere pubblicato sarà sicuramente Battlefield 2042, in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.