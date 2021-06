Legends of Kingdom Rush, la recensione del nuovo strategico mobile

Più che un regno, Kingdom Rush è diventato una sorta di impero, con ramificazioni in vari generi videoludici sul panorama mobile, pertanto non stupisce che sia infine arrivato anche sul fronte degli strategici a turni ad impostazione più classica, come vediamo in questa recensione di Legends of Kingdom Rush. La serie nasce come tower defense, che di suo è già una derivazione dello strategico, ma in questo caso si torna proprio alle origini del genere in una reinterpretazione della declinazione più classica di questa tipologia di gioco, ovvero quella a turni e riesce anche ad essere convincente. È ovvio che si tratti di una versione un po' semplificata del genere, adatta ad essere fruita su piattaforme mobile e dunque studiata da zero per un tipo di fruizione diverso dallo strategico in vecchio stile: l'interfaccia è semplice e adatta all'utilizzo su touch screen, le opzioni sono variegate ma piuttosto chiare, non troppo stratificate e generalmente comprensibili anche da un pubblico più giovane o meno attento, ma il nocciolo del gioco è ben solido e richiama in maniera sorprendente diversi elementi dell'RPG.

Legends of Kingdom Rush presenta elementi da strategico a turni classico

L'estetica generale rientra perfettamente nel clima della serie, così come la caratterizzazione dei personaggi e la storia, chiaramente molto fumettosa e ben poco originale, ma il gameplay sotteso a tutto questo è fondamentalmente diverso dal solito tower defense e riesce a proporre le basi dello strategico a turni in maniera semplice e divertente. Non si tratta peraltro solo di scontri tattici sul campo di battaglia, visto che ci troviamo di fronte anche a situazioni diverse oltre all'ovvia cura sulla composizione del party e sulla costruzione di personaggi quanto più forti possibile, avanzando di livello in livello e sbloccando nuove abilità. La distribuzione attraverso Apple Arcade esclude anche completamente le derive più deteriori del genere date dalla solita presenza di micro-transazioni: Legends of Kingdom Rush è un gioco completo che non richiede attese o acquisti in-app per andare avanti e questo è un punto di forza di notevole entità, purché ovviamente si abbia l'abbonamento al servizio.