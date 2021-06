Happy Game, il provato di un horror più inquietante del previsto

Anche un improvviso momento di felicità , ovvero il ricordo di un giorno al parco passato a giocare a palla, è solo un inganno, come una fata che ti attira verso il proprio regno dal quale non potrai più scappare. Ogni interazione necessaria per proseguire nell'avventura è solo un passo in più nel baratro della mente contorta del protagonista, che crea in prima persona i propri incubi . Ad esempio, i giocattoli da noi ricomposti, a un certo punto, fanno festa e il bimbo salta gioioso insieme a loro, ma il suono e le luci diventano sempre più forti, fino a terrorizzarlo e a causare la distruzione di quello che inizialmente poteva essere un momento di tranquillità.

Punta e clicca

Come da tradizione dei giochi di Amanita Design, Happy Game è un'avventura punta e clicca molto semplice. Ogni sequenza ci mette di fronte a una manciata di elementi con i quali è possibile interagire ed è nostro compito capire come avanzare. Alle volte si deve solo tirare su e giù un oggetto, in altre è necessario trovare la giusta sequenza di mosse, anche andando un po' a tentativi. Sulla base di quanto visto nella demo, non ci aspettiamo una struttura ludica particolarmente complessa, ma come in giochi come Samorost e Botanicula il fascino del gioco sta nella costante capacità di sorprendere. Happy Games non vuole mettere alla prova le nostre abilità di ragionamento e non vuole tenerci bloccati troppo a lungo di fronte a una schermata, anche per non perdere ritmo e, di conseguenza, rendere blanda l'esperienza.

Happy Game non lesinerà sul sangue e gli smembramenti

La nostra speranza infatti è che Happy Game ci porti in un viaggio dal ritmo sostenuto che si preoccupi prima di tutto di rimanere fresco di sequenza in sequenza. Non si tratta infatti di un compito semplice: questi 10 minuti di demo ci hanno convinto, ma poter replicare le stesse sensazioni per ore è un'impresa non da poco. Il gioco sarà disponibile su PC e Nintendo Switch il prossimo autunno, in una data ancora da definire. Dovremo attendere la versione completa per poter capire in modo se Happy Game sarà un'esperienza di valore o se sarà solo un esperimento dallo stile particolare ma di scarso impatto. Prima di lasciarci, una nota per chiunque abbia intenzione di provare la demo su Steam: Happy Game, come viene segnalato subito anche dal gioco stesso, utilizza molteplici flash e luci intermittenti, fate molta attenzione se soffrite di epilessia.