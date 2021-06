Silent Hill: il Konami shop ha confermato che un qualche annuncio è in arrivo

Il Konami Shop ha di fatto confermato che è in arrivo un qualche annuncio relativo al franchise Silent Hill, rispondendo in modo abbastanza chiaro a un giocatore che chiedeva numi in merito, speranzoso di veder tornare la serie.

Come saprete, in questi giorni ha tenuto banco la vicenda Abandoned, decisamente piena di misteri: chi c'è dietro il team di sviluppo, Blue Box? Tutti gli indizi puntano verso Hideo Kojima, ma potrebbe trattarsi anche di riferimenti costruiti per farsi pubblicità. Qui spunta il Konami Shop che prima pubblica un teaser trailer misterioso in cui i fan scoprono un riferimento esplicito alla serie Silent Hill, quindi arriva questo messaggio di conferma a bruciapelo.

Quale messaggio? Un giocatore ha chiesto al Konami Shop tramite messaggi privati su Twitter: "Se Silent Hill sta per avere un reboot, allora rispondi "Just stay tuned"." Indovinate un po' cos'ha risposto il Konami Shop? "Haha. Just stay tuned (smile che invita a fare silenzio)."

Konami Shop conferma Silent Hill

Naturalmente il messaggio del Konami Shop non può essere preso come un annuncio, ma se sommiamo tutti i dettagli di questa storia appare sempre più evidente che qualcosa dietro ci sia. D'altro canto, se così non fosse, sarebbe stata comunque una vicenda appassionante. Non ci resta che attendere la presentazione di Abandoned per sapere come andrà a finire.