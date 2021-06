Konami: teaser dello shop ufficiale fa pensare a Silent Hill

Nel mezzo del caso Abandoned, appare su Twitter un nuovo tweet dell'account Official Konami Shop, tramite il quale è stato condiviso un teaser legato a "nuovo merchandise in arrivo presto". Potrebbe sembrare un video qualsiasi, ma osservandolo meglio è possibile vedere un sigillo e Piramid Head. In altre parole, sembra essere un riferimento a Silent Hill.

Come sempre, partiamo dicendo che per il momento si tratta solo di una speculazione: l'account non ha affermato in modo diretto che si tratti di Silent Hill. Inoltre, anche ammesso che si tratti proprio di Silent Hill, è possibile che non abbia alcun tipo di legame con quanto sta accadendo con Abandoned.

Se per caso non ne siete al corrente, sappiate che Abandoned è un nuovo gioco in sviluppo presso il misterioso team BLUE BOX Game Studios. Il gioco ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni in seguito a un tweet che suggeriva un collegamento con Silent Hill. Il team ha negato ogni legame poco dopo ma il pubblico di tutto il mondo ha dato il via a una caccia agli indizi, una discesa nella tana del Bianconiglio che ha fatto comparire molteplici "prove" che hanno spinto ancora più persone a credere che vi sia dietro Hideo Kojima.

Il tempismo di questo tweet di Konami, quindi, è sospetto, ma per il momento non possiamo giungere a conclusioni definitive. Vi ricordiamo che il gioco è stato annunciato come esclusiva PS5, ma un nuovo tweet suggerisce l'arrivo anche su PC.