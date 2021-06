Abandoned: Blue box afferma che "la communty PC sarà felice", non è esclusiva PS5?

Abandoned, contro ogni aspettativa, è diventato il gioco del momento. Non si tratta di un risultato semplice, visto che siamo in periodo post-E3 2021 e di giochi da poco mostrati ve ne sono a dozzine. La misteriosa opera di BLUE BOX Game Studios ha fatto parlare di sé, spingendo molti a pensare che si tratti di un progetto segreto di Kojima e che Silent Hill sia legato a tutto questo. Per ora, però, abbiamo una sola certezza: il gioco è esclusiva PS5. O no? Lo sviluppatore ha infatti affermato: "La community PC sarà felice".

Come potete vedere voi stessi nei tweet qui sotto, un utente ha risposto ad alcuni post di BLUE BOX Game Studios, affermando che indipendentemente da tutto, lui non possiede una PS5, quindi non ha modo di giocare ad Abandoned. L'account ufficiale dello sviluppatore ha però replicato che la community PC sarà felice. Non è chiaro il significato, ma l'opzione più logica è che stiano sottintendendo che l'opera non arriverà solo su PS5, ma anche su PC. Ovviamente è possibile che l'esclusività PS5 sia solo temporale, come con la maggior parte dei progetti di terze parti.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo di nuovo sul "caso Abandoned". Il mistero attorno al gioco è molto fitto e ve ne abbiamo parlato in modo approfondito anche nel nostro video, che potete vedere qui sotto.

Vi ricordiamo che la presentazione del gioco ha una data e anche un'app dedicata!