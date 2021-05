Abandoned per PS5, il trailer di presentazione ha una data... e una app

Blue Box Game Studios ha annunciato la data di pubblicazione del primo trailer di gameplay di Abandoned, survival realistico esclusivo per PS5: il 20 giugno 2021.

Lo studio ha anche annunciato che contestualmente lancerà una applicazione per PS5 da cui si potranno vedere tutti i filmati e i materiali del gioco, pubblicati nei prossimi mesi. Si chiamerà Abandoned Realtime Trailers e non è chiaro se sarà obbligatoria per vedere il trailer o se sarà soltanto un'aggiunta ai canali tradizionali.

Nel tweet con l'annuncio si parla infatti di immagini renderizzate in tempo reale dall'hardware di PS5, ma non viene detto se ci sarà qualcosa di interattivo o meno. Intanto potete accedere al Gamehub del gioco, fresco di varo. Naturalmente su PS5.

Come già riportato, la storia di Abandoned ruota attorno a Jason Longfield, un uomo che si risveglia in una strana foresta senza alcun ricordo. Scopre però ben presto di essere stato rapito per fini "oscuri" e dovrà quindi lottare per sopravvivere e trovare un modo per scappare.