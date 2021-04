Abandoned: trailer di annuncio di un survival realistico, esclusiva PS5

Blue Box Game Studios, team olandese, ha svelato il suo nuovo gioco: Abandoned, un gioco di sopravvivenza in arrivo entro la fine dell'anno esclusivamente su PS5. Gli sviluppatori hanno rilasciato anche un primo trailer, che mostra il gioco nelle fasi iniziali dello sviluppo. Si tratta di un gioco dal taglio realistico, ambientato in un open world estremamente dettagliato.

La storia di Abandoned ruota attorno a Jason Longfield, un uomo che si risveglia in una strana foresta senza alcun ricordo. Scopre però ben presto di essere stato rapito per fini "oscuri" e dovrà quindi lottare per sopravvivere e trovare un modo per scappare. Il gioco vuole essere il più realistico possibile e ogni evento e azione avrà effetti sul personaggio. Se Jason è senza fiato per aver corso o per essersi spaventato, ad esempio, la sua mira diminuirà. Inoltre, fare fuoco con una pistola sarà lento in modo realistico: dovremo agire in modo tattico per sopravvivere.

Abandoned punta a uno stile cinematografico in prima persona, non vuole essere uno sparatutto frenetico. Dovremo nasconderci, contare ogni proiettile e imparare a temere in nemici. Il gioco supporterà anche il DualSense e l'audio 3D. Punta inoltre a una risoluzione 4K nativa a 60 FPS, con una grafica estremamente realistica, animazioni fluide e tempi di caricamento minimi.

L'uscita di Abandoned, come detto, è attesa per la fine del 2021, esclusivamente su PS5. I survival sono un genere sempre più di più: Valheim sta convincendo un po' tutti, soprattutto gli amanti delle costruzioni; fan costruisce un ponte per arrivare alla Fine del Mondo camminando.