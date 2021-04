Returnal, video: HouseCast Ep. 4 ci parla del Ciclo dell'esclusiva PS5

Housemarque Games ha rilasciato un nuovo video dedicato a Returnal, il rogue-lite sci-fi horror esclusiva PS5 in arrivo a fine aprile. Si tratta dell'Ep. 4 dell'HouseCast, serie nella quale il Marketing Director ci parla del gioco con il sostegno di uno degli sviluppatori. In questo episodio è il turno di Gregory Louden, Narrative Director.

Il filmato illustra in che modo la componente narrativa di Returnal si leghi all'avventura. Louden spiega ad esempio che uno degli obiettivi era fare in modo che la storia non "mettesse il bastone tra le ruote" al gameplay. Housemarque è dopotutto nota per i suoi titoli arcade, fondati quasi esclusivamente sul lato più ludico e meno focalizzati sulla componente narrativa. Il team voleva quindi fondere il DNA classico della società con un'opera che non mettesse però da parte la trama.

Returnal: questa è Selene, la protagonista

Uno dei modi scelti è proporre una serie di audio log da ascoltare: si tratta quindi di elementi non obbligatori. Chi preferisce concentrarsi unicamente sul gameplay, potrà farlo, mentre chi vuole approfondire avrà tanto da scoprire. La protagonista, Selene, non sarà da sola inoltre. Ci sarà una civiltà aliena antica, di cui troveremo i resti urbani: dovremo scoprire di più al loro riguardo, per capire completamente cosa stia accadendo. Vi è poi un grande mistero di fondo: uno strano segnale ha attirato Selene sul pianeta; chi l'ha inviato? Cosa nasconde?

Vi è poi anche un breve spezzone di gameplay al minuto 10:50, tramite il quale possiamo vedere un breve scontro tra la protagonista di Returnal e le creature aliene che cercheranno di eliminarla.

Vi segnaliamo infine il nostro articolo dedicato a tutte le novità svelate dall'anteprima realizzata da Sony su Returnal.