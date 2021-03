Valheim: fan costruisce un ponte per arrivare alla Fine del Mondo camminando

Un fan di Valheim ha costruito un ponte di legno per poter arrivare alla Fine del Mondo semplicemente camminando. Come potete vedere in calce alla notizia, nel video condiviso su Reddit, la costruzione è un semplice ponte che passa sopra le onde del mare e arrivano fino ai limiti della mappa di gioco.

Il creatore è l'utente Reddit Thommynocker. Il suo video permette di ammirare in tranquillità ciò che si trova alla Fine del Mondo di Valheim. Il gioco di sopravvivenza, come sapranno i giocatori più navigati (letteralmente), è un grosso disco ai cui confini non vi è altro che un vuoto eterno e cascate senza fondo. Se si raggiunge tramite un'imbarcazione tale regione limitrofa della mappa si corre il rischio di essere trascinati dalla corrente. Ovviamente vi è sempre la possibilità di venire affondati ben prima.

Il ponte per raggiungere la Fine del Mondo di Valheim è talmente lungo che è necessario un intero minuto di corsa per poter arrivare alla fine. Ovviamente il creatore ha provato a saltare oltre le cascate, ma è morto. Anche la creazione del ponte non è stata affatto semplice: è stato eliminato ben sei volte durante l'intero processo.

Valheim continua a essere al centro dell'attenzione dei giocatori. L'opera è disponibile da poco ma sta ricevendo una serie di mod: ad esempio HD Texture Pack è disponibile, la mod migliora 255 texture.

Inoltre, Valheim diventa Diablo con la mod Epic Loot, ecco dove scaricarla.