Bungie: "un nuovo mondo segreto" in sviluppo oltre a Destiny, in arrivo nel 2025

Bungie è tornata a parlare dei suoi progetti per il futuro e ha lasciato intendere che vi è qualcosa in lavorazione. Il design director ha infatti affermato che "un nuovo mondo segreto" è in sviluppo a fianco di Destiny. La data di uscita sembra essere il 2025.

Precisamente, le informazioni arrivano da Jacob Benton di Bungie che ha parlato al sito giapponese 4gamer. Tramite una traduzione dal giapponese all'inglese di Gamesradar, sappiamo che Benton ha affermato: "Non posso dirvi molto di più al momento, ma il nostro team è al lavoro su un nuovo mondo segreto in parallelo a Destiny, e siamo fermamente focalizzati sull'anno 2025."

Di cosa si può trattare? Per ora è impossibile dirlo, ma non è la prima volta che Bungie suggerisce di essere al lavoro su qualcosa di nuovo. Non è inoltre la prima volta durante la quale viene nominato l'anno 2025. Nel settembre 2019, il CEO di Bungie Pete Parsons ha menzionato di avere altri franchise in arrivo sul mercato per il 2025: questa dichiarazione è stata rilasciata nel periodo della separazione con Activision, prima del lancio di Shadowkeep.

Si è parlato lo scorso anno di un progetto "dai toni leggeri", un'esperienza GDR con "oggetti consumabili, armi, danni e abilità", oltre che un sistema di "missioni, armature, un sistema economico, di progressione e ricompense." L'impressione è che si tratti sempre di un gioco multigiocatore con una struttura simile a Destiny 2, più vicino al genere RPG che allo sparatutto magari.

Ricordiamo inoltre che Destiny 2 ha piani precisi fino al 2025, quindi l'arrivo di un nuovo progetto per quel periodo ha senso. In ogni caso, Breton ha affermato che lo sparatutto non verrà messo da parte: ci sono piani anche per ciò che verrà dopo questo arco narrativo e Bungie non ha intenzione di fare un reset.

Detto ciò, considerando quanto tempo ci separa dal presunto arrivo di questo gioco senza nome o volto, è facile che vi siano ritardi e problemi di varia natura prima dell'uscita. Non saremmo stupiti se tra quattro anni annunciassimo da queste pagine un rimando al 2026 od oltre. Vi segnaliamo infine che Bungie ha registrato il marchio "BungieCon", c'è un evento dedicato in arrivo?