Bungie registra il marchio "BungieCon", c'è un evento dedicato in arrivo?

Bungie ha registrato di recente il marchio BungieCon, o meglio sembra aver confermato la registrazione del trademark in questione, le cui prime documentazioni risalgono in effetti all'estate scorsa, ma senza rendere ancora noto di cosa si tratti.

La registrazione del trademark "BungieCon" sembra essere collegata a una serie molto ampia di varie tipologie di prodotti, cosa che rende ancora più difficile un'identificazione della questione: tra i prodotti associati al trademark risulta veramente di tutto, come anche gioielli, carte da gioco, pantaloni e scarpe, ma nella descrizione compaiono anche elementi un po' più logicamente assimilabili a un nome del genere.

Nella documentazione associata a BungieCon si legge infatti "organizzazione e conduzione di convention nel campo di video e videogiochi", cosa che sembra decisamente confacente al nome scelto dal team di sviluppo. Si tratterebbe, a occhio, dell'organizzazione di un evento parallelo a BlizzCon e QuakeCon, rispettivamente di Blizzard e id Software/Bethesda.

Bungie al momento non può vantare una quantità e varietà di giochi al pari delle due concorrenti in questione, con cui sostenere una convention di grosso calibro come le altre, ma Destiny è un franchise di enormi dimensioni e con una notevole community, quindi potrebbe comunque essere il soggetto di una convention del genere.

D'altra parte, nel 2017 erano emersi avvistamenti di un misterioso DestinyCon e questa potrebbe essere una sua evoluzione, considerando peraltro che Bungie nel frattempo si è smarcata da Activision e potrebbe agire in proprio su iniziative del genere. Attendiamo dunque di sapere qualcosa di più sull'argomento.