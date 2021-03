Borderlands il film, trovata la giovane attrice per Tiny Tina

Il film di Borderlands prosegue il suo percorso di produzione e si allarga ulteriormente il cast con l'attrice che interpreterà Tiny Tina, ovvero la giovane Ariana Greenblatt, che abbiamo visto in azione anche in Avengers: Infinity War.

La scelta potrebbe essere particolarmente azzeccata, sia per la bravura dimostrata dalla Greenblatt, sia perché la ragazza è molto giovane e ha proprio la stessa età del personaggio che va ad interpretare, ovvero 13 anni. Tiny Tina, in Borderlands, è infatti un'adolescente piuttosto instabile ma grande esperta di esplosivi e demolizioni.

La notizia conferma peraltro la presenza anche di quest'altro personaggio entrato a far parte stabilmente dell'immaginario della serie Borderlands, accanto agli altri protagonisti. Il film si sta riempiendo sempre più di talenti: di recente è emerso che Jack Black darà voce a Claptrap, il logorroico robot del gioco, mentre per il resto sappiamo che nel film sono presenti Cate Blanchett e Kevin Hart in due ruoli principali.

Il film è diretto da Eli Roth, il quale si è peraltro dimostrato entusiasta dell'arruolamento di Ariana Greenblatt nel cast di Borderlands: "Ariana è un nuovo talento spettacolare nel mondo del cinema", ha detto della nuova entrata nella produzione, "Ci ha colpito profondamente con la sua audizione e non vedo l'ora di vedere la matta e imprevedibile Tiny Tina che porterà sul grande schermo".