Borderlands, il film con Cate Blanchett e Kevin Hart sarà girato a Budapest presto

Le riprese del film di Borderlands, la pellicola dedicata al folle shooter di 2K/Gearbox, potrebbero iniziare molto presto. Secondo Adam Goodman di MidAtlantic Filmscon, una compagnia con sede a Budapest, i suoi studios sono prenotati fino all'estate e tra coloro che li occuperanno c'è anche la troupe di Eli Roth (famoso per Hostel e Il mistero della casa del tempo). Le star della pellicola saranno Cate Blanchett e Kevin Hart.

La notizia delle riprese arriva da una recente intervista che Goodman ha rilasciato all'Hollywood Reporter. In questa intervista il produttore lasciava intendere che gli studi di Budapest erano occupati per tutto l'inizio dell'anno dalle riprese del film di Borderlands. Da qui al dedurre che le riprese inizieranno presto il passo è breve.

"Stiamo facendo spazio per un film di Lionsgate, Borderlands (con protagonisti Cate Blanchett e Kevin Hart), stiamo registrando la stagione 3 di Jack Ryan per Paramount TV, un progetto della Marvel di cui, per le solite ragioni di sicurezza, non posso parlare," ha detto Goodman nell'intervista parlando dei lavori in progetto presso MidAtlantic da qui all'inizio dell'estate. "Praticamente abbiamo un tutto esaurito fino all'estate e speriamo che sia l'ultimo ciclo di lavori sotto il protocollo COVID-19."

Il film di Borderlands è stato scritto da Craig Mazin, la penna responsabile dei seguiti di Una notte da leoni e Scary Movie, ma che è divenuto celebre per essere il responsabile della bellissima Chernobyl di HBO. Oltre che per essere al lavoro con Neil Druckmann sulla serie TV di The Last of Us.